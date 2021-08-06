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Здоровье6 августа 2021 21:36

Число госпитализаций в Петербурге приближается к 300 пациентам в сутки

За прошлый день в стационары отправили 290 больных
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 290 пациентов.

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 290 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге количество суточных госпитализаций больных с коронавирусом и пневмонией близится к 300 пациентам за сутки. За минувший день, 5 августа, в стационары отправили 290 человек. Напомним, с начала недели число госпитализаций постоянно растет, этот раз не исключение. При этом за прошедший четверг из стационаров выписали 374 человека. Свободных коек итого стало еще больше – почти 53%.

- Всего в городе развернуто 8 366 мест для больных коронавирусом в стационарах. В реанимации остается 571 человек, из них 266 находятся на аппарате ИВЛ. По данным Роспотребнадзора, на карантине сидят 1 117 жителей Петербурга, - сообщается в свежей коронавирусной статистике от Смольного.

Добавим, что за прошедший день первично привились 4 764 горожанина, а второй компонент получили намного больше – 25 598. Помогло и тестовое открытие самого большого пункта вакцинации, в ТРЦ «Галерея».