Нелегальных торговцев выселили из четырех районов Санкт-Петербурга

В четырех районах Петербурга прошли рейды по выявлению незаконной торговли. Фото: vk.com/kvzpb_official

Смольный заручился поддержкой полиции и попросил на выход нелегальных торговцев, которых обнаружили на различных улицах в четырех районах Петербурга: Выборгском, Центральном, Калининском и Приморском. Точки закрыли, а владельцам грозят штрафы. Административные протоколы на них уже составили.

Незаконных торговцев было навалом даже в самом центре Северной столицы. Например, с Малой Конюшенной изъяли разнообразную сувенирную продукцию на сумму 85 тысяч рублей. Чем дальше от центра, тем больше торгуют овощами и фруктами.

Горе-предприниматели торговали чем угодно - от сувенирки и текстиля до овощей и фруктов. Фото: vk.com/kvzpb_official

- На Светлановском проспекте изъяли клетку с арбузами и дынями, а также нескольких коробок с овощами и фруктами. Документы, дающие право на торговлю, у продавца отсутствовали. В Приморском районе на улице Планерной эвакуировали торговую палатку-самострой, правонарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, - передает пресс-служба комитета по вопросам правопорядка и безопасности.

К слову, только на прошлой неделе сотрудники Смольного составили минимум сотню протоколов на горе-предпринимателей.