«Лахта Центр» окрасился в цвета Олимпийских колец

В Петербурге "Лахта Центр" примерил олимпийский "наряд". Фото: vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy

На небоскребе «Лахта Центр» заметили радужную подсветку вечером 6 августа в Санкт-Петербурге. Жители и гости Приморского района насторожились, к чему такой креатив. Оказалось, все прозаично – цвет сменился в честь скорого окончания Олимпиады в Токио. А разноцветные линии обозначают кольца, которые как бы нанизываются на башню.

- Похоже к Олимпиаде. Вначале опускаются пять разноцветных колец, а потом загорается факел. Очень красиво! – раскрыла секрет нового перфоманса «Лахта Центра» очевидец Александра в группе «Соседи СПЧ. Приморский район» во «Вконтакте».

К слову, петербургские спортсмены вполне успешно выступают на Играх в Токио. Неделей ранее, например, Гимнастка Лилия Ахаимова привезла домой золотую медаль.