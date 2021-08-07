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Общество7 августа 2021 0:03

Коммунальщики проведут сотню тренировок при подготовке к авариям во время зимы

75 процентов из запланированных работ уже выполнены
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге проводят противоаварийные тренировки перед стартом зимнего сезона.

В Петербурге проводят противоаварийные тренировки перед стартом зимнего сезона.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Коммунальщики и районные администрации Санкт-Петербурга проведут 100 тренировок, чтобы быть готовыми к внезапным авариям во время холодного зимнего сезона. Речь, в первую очередь, о состоянии инженерных сетей. Все запланированные тренировки уже провели в Центральном, Выборгском, Московском, Кронштадтском и Фрунзенском районах.

- Остальные районы продолжают «сверять часы» и продолжат отрабатывать взаимодействие при условных авариях на инженерных сетях в течение всего августа. Все тренировочные мероприятия должны быть завершены до начала нового отопительного сезона, - сообщают в пресс-службе аппарата вице-губернатора Николая Бондаренко.

Кроме технических нюансов специалисты отрабатывают и организационные моменты: все ли бригады укомплектованы, как людьми, так и необходимым оборудованием. Добавим, что 2/3 жилых домов города уже готовы к матушке-зиме.