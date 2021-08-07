В центре Петербурга водитель мопеда сбил женщину на «зебре» и скрылся

Водитель мопеда сбил женщину на "зебре" и быстро уехал с места в центре Петербурга. Фото: vk.com/dorinspb

В Санкт-Петербурге полиция ищет горе-водителя мопеда, который сбил шедшую по «зебре» женщину на Суворовском проспекте. Все произошло в минувшую пятницу, около 23:00, возле дома №51. По предварительной информации, пострадавшая двигалась по регулируемому пешеходному переходу, то есть оборудованному светофорами. Водитель не заметил женщину и наехал ее, но не посчитал нужным остановиться, предложить помощь и дождаться инспекторов ГИБДД.

- В результате ДТП пешехода госпитализировали в Мариинскую больницу. У нее диагностировали травмы средней степени тяжести, - пишет «Дорожный инспектор» в своей группе во «Вконтакте», со ссылкой на источники в ГИБДД.

Пока что не сообщается, на какой сигнал светофора переходила дорогу женщина. По ее словам, водитель – бородатый и на русского не походит.