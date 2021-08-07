Резкое падение спроса на жилье зафиксировали в июле в Петербурге

В Петербурге упал спрос на новостройки из-за изменения программы льготной ипотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В июле в Санкт-Петербурге примерно на 15-20% упал спрос на новостройки. Городские застройщики сетуют, что это произошло в том числе из-за главного двигателя продаж – изменения программы льготной ипотеки. Напомним, ставка по кредиту выросла с 6,5% до 7%. А верхний предел суммы ипотеки снизился с 12 до 3 млн рублей. В итоге эксперты из отрасли недвижимости полагают, что в ближайшее время повышения цен на квартиры не будет.

- Падение продаж связано и с переходным периодом, в котором сейчас находится рынок, отмечают девелоперы: льготная ипотека фактически отменена, а семейная ипотека, которая, по ожиданиям застройщиков, станет альтернативой льготной ипотеке, пока не заработала в полную силу, - пишет РБК-Петербург со ссылкой на мнение специалистов из отрасли.

Эксперты сходятся во мнении, что застройщики далее будут конкурировать друг с другом, организуя разнообразные спецусловия и пакетные предложения.