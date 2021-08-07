Горящий холодильник разбудил весь панельный дом на улице Цимбалина в Петербурге

В Невском районе Петербурга загорелся холодильник в одной из квартир дома на Цимбалина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В одной из двухкомнатных квартир в панельном доме на улице Цимбалина в Санкт-Петербурге внезапно загорелся холодильник. Все произошло минувшей ночью, примерно в 23:00. Напуганные жильцы «двушки» вызвали на место спасателей МЧС, Те сработали оперативно, на место прибыли два автомобильных расчета.

- На кухне двухкомнатной квартиры из дома №52 на улице Цимбалина сгорел холодильник. 7 августа в 00:02 пожар ликвидировали усилиями 10 человек из личного состава МЧС, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Пожар перебудил весь дом, но все закончилось благополучно – огонь не успел распространиться за пределы холодильника. Причины пожара устанавливаются.