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Происшествия7 августа 2021 1:10

Горящий холодильник разбудил весь панельный дом на улице Цимбалина в Петербурге

В одной из «двушек» внезапно появилось пламя на кухне
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Невском районе Петербурга загорелся холодильник в одной из квартир дома на Цимбалина.

В Невском районе Петербурга загорелся холодильник в одной из квартир дома на Цимбалина.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В одной из двухкомнатных квартир в панельном доме на улице Цимбалина в Санкт-Петербурге внезапно загорелся холодильник. Все произошло минувшей ночью, примерно в 23:00. Напуганные жильцы «двушки» вызвали на место спасателей МЧС, Те сработали оперативно, на место прибыли два автомобильных расчета.

- На кухне двухкомнатной квартиры из дома №52 на улице Цимбалина сгорел холодильник. 7 августа в 00:02 пожар ликвидировали усилиями 10 человек из личного состава МЧС, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Пожар перебудил весь дом, но все закончилось благополучно – огонь не успел распространиться за пределы холодильника. Причины пожара устанавливаются.