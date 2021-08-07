Каршеринг и «Шкода» устроили жесткое ДТП на севере Петербурга

На перекрестке на севере Петербурга каршеринг столкнулся с иномаркой. Фото: vk.com/dorinspb

На севере Санкт-Петербурга каршеринг и «Шкода» угодили в ДТП под конец пятницы, 6 августа. Авария произошла на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы. К счастью, в обоих автомобилях сработала подушка безопасности. Как итог – обошлось малой кровью.

Водитель каршеринга не пострадал. Фото: vk.com/dorinspb

- У женщины-водителя «Шкоды» диагностировали повреждение кисти руки. ДТП произошло около 21:20, - коротко сообщил «Дорожный инспектор» в своей группе во «Вконтакте», опираясь на информацию от источников в ГИБДД.

Водитель "Шкоды" травмировала руку, ремонт авто явно влетит в копеечку. Фото: vk.com/dorinspb

Предполагаемого виновника называть пока рано. Судя по фотографиям с места происшествия, вмятины на обоих авто немаленькие. Кроме этого одна из машин снесла дорожный знак после столкновения.