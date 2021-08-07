Мурманское шоссе перекроют из-за поводки теплохода «Игорь Ильин»

В понедельник будут разводить Ладожский мост. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» предупреждает о перекрытии движения по трассе Р-21 «Кола», она же Мурманское шоссе. В районе 40-го километра днем понедельника, 9 августа, будет разведен Ладожский мост. Постоять придется 45 минут.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке барже – буксирного состава «Шлюзовой-140» + «ВЭШ-64018» + «ВЭШ-64019» + «Речной - 84», «МБ-1219» + «ВЭШ-64024» + «Шлюзовой-156» и теплохода «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра, будет производиться разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороге «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, - сообщает пресс-служба дорожного управления.

Объехать разведенный мост можно будет через Кировск, но только если ехать сразу через него, иначе большой крюк по километражу и времени себя не оправдает.

Дорожники приносят водителям извинения за неудобства и напоминают, что Ладожский мост разводят при температуре не выше +25 градусов и ветре, не сильнее 15 метров в секунду. Если будет жарко и ветрено, перекрытие Мурманского шоссе отменят.