Сегодня «Зенит» сыграет в Петербурге с «Краснодаром»

Игра "Зенита" с "Краснодаром" пройдет при минимальном числе болельщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центральный матч третьего тура Российской Премьер-лиги пройдет 7 августа в Петербурге. На «Газпром Арене» «Зенит» примет футбольный клуб «Краснодар». Игра, учитывая характер команд, будет ожесточенной, но посмотреть на нее вживую смогут не больше тысячи человек - такое ограничение выставил Роспотребнадзор.

- По согласованию с Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга футбольный клуб «Зенит» достиг договоренности о допуске до 1000 зрителей на матч против «Краснодара». Возможность посетить игру будет случайным образом предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP, сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, что в Петербурге продолжает действовать запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий.

Что касается футбола, то «Зенит» идет в лидерах, имея две победы и шесть очков после двух туров. «Краснодар» набрал ровно половину, проиграв в первом матче нового сезона. Однако в кубанскую команду перешел из «Локомотива» Крыховяк, который явно усилит «Краснодар».

- Я думаю, он добавит и качества, и мастерства, плюс тот объем, который всегда показывает Крыховяк, и его лидерские качества — конечно, это игрок, который способен усилить любую команду Премьер-лиги. Нас ждет очень непростой матч против хорошей команды, - отметил Сергей Семак.