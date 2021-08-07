В Кировске сдали ЖК-долгострой, который дольщики ждали 16 лет

В Кировске сдали 16-летний долгострой "Нева Сити". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кировске введен в строй жилой комплекс, сдачи которого дольщики ждали 16 лет. ЖК «Нева Сити» начали возводить еще в 2005 году, но через два года бросили. С тех пор пустые бетонные коробки «радовали» глаз горожан.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод домов для ЖК «Нева Сити» в Кировске. Инвестор достраивал дом для дольщиков строительной пирамиды «Социальная инициатива», - сообщает пресс-служба правительства Ленобалсти.

Сданный сейчас объект на 402 квартиры - вторая очередь ЖК-долгостроя. Первая была передана собственникам в 2019 году. А чуть ранее был достроен еще один брошенный дом «Социальной инициативы», в Отрадном.

А всего с начала нынешнего года в Ленобалсти были введены в строй сразу несколько проблемных объектов: ЖК «Сокол» в Мурино, ЖК «Землянино» в массиве Ковалево, ЖК «Чистый ручей» — 4 корпус в Сертолово, ЖК «Материк» — секции АБВГ. Кроме того, на стадии ввода находится первый корпус ЖК «Северный вальс» во Всеволожске.