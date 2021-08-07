Экзотический, старый и ржавый «Форд» угнали в Петербурге

Старый и ржавый "Форд" зачем-то угнали в Петербурге.

Старый и редкий «Форд» угнали в Петербурге. Машину модели «контур», распространенную в основном в США и 90-х годах, умыкнули с улицы Кржижановского в Невском районе. О пропаже автомобиля владельцы сообщили в соцсетях и попросили помощи, вдруг кто что видел.

- Угнали Ford Contour 1999 года выпуска. Припарковалась на ул. Кржижановского, 19 по правой стороне проезжей части у выезда с заправки напротив зданий автосалона. Вечером вышла и авто не обнаружила. Просьба сообщить если кто-то что-то видел. Машинка очень нужна, - пишет владелица авто в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователей соцсетей жутко удивило, что на такую экзотику нашлись охотники. Автомобиль, мягко говоря, не в лучшем состоянии: «порогов практически нет (проржавели), подкрашен баллончиком в цвет, немного шумный, диски черные, один козырек от солнца, только у водителя».

Кроме того, угоняют обычно распространенные бюджетные иномарки - на разбор по запчастям, или дорогие машины для перебивки номеров и продажи по подложным документам в другой регион. А тут - редкая машина из США, стоимостью не больше ста тысяч рублей.

- Это шутка? Кому он нужен, эвакуировали. Или максимум взяли покататься да и бросят где-то. Или, как вариант, распилят на металл, продать его будет проблематично, - комментируют петербуржцы.