11 рейсов задерживаются на вылет из Пулково в субботу

11 рейсов задерживаются в Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более десяти рейсов задерживаются на вылет из петербургского аэропорта Пулково в субботу, 7 августа. Информация об изменении в расписании полетов опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.

Первым в списке значится рейс на Москву. Самолет во Внуково должен был улететь еще в 9:40, но посадка на не го начнется не раньше 11:10.

Примерно на час задержится борт в Нижний Новгород, заявленный вылетом в 10:30. На такое же время откладывается вылет самолета в Симферополь - 11:45 вместо 10:45.

На полтора часа задерживается прямой рейс Петербург-Владивосток (11:10 по начальному расписанию),а на час - в Ноябрьск (11:30).

Кроме того, не улетят вовремя рейсы в Калининград (12:45), в Сочи (13:00), Симферополь (13:45), два самолета в Москву (Домодедово, 16:00 и 17:45), а также борт в узбекский Навои (20:00).

Причины задержек не уточняются, точное время регистрации, посадки и вылета пассажирам необходимо узнавать в справочной службе авиакомпании или аэропорта Пулково.