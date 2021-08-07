Полтора килограмма марихуаны и 150 кустов конопли изъяли у жителя Петербурга

Петербуржец в четвертый раз за 10 лет попался на наркотиках. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередную плантацию конопли нашли на даче у жителя Петербурга оперативники отдела по борьбе с наркотиками. У дома на улице Подвойского они задержали 30-летнего мужчину, который при себе нес полтора килограмма марихуаны. Дальше было интереснее.

- В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в деревне Пали Волховского района Ленобласти у задержанного есть дом, в котором он осуществляет незаконное культивирование растений, содержащих наркотическое средство каннабис, с целью последующего сбыта, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полицейские отправились на дачу к молодому петербуржцу и нашли там целую плантацию, на которой росли 150 кустов конопли. В отношении мужчины завели дело за оборот наркотиков в крупном размере. Отметим, что он уже был трижды судим по той же статье, в 2011,2012 и 2013 годах. Теперь садоводу грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.