53 человека умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

В Петербурге ковидом заболели еще 1904 человека. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России и Петербурге в частности приводит портал «Стопкоронавирус», получающийданные со всех региональных штабов. За минувшие сутки в стране было выявлено 22 320 новыхх случаев заражения ковидом, 19 485 человек выздоровело, а 793 - умерло. В Северной столице цифры следующие:

- С начала пандемии в Петербурге заболел 542 091 человек (+ 1904 за сутки), выздоровели 516 117 (+2026), а скончались 19 623 (+53), - говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Отметим, что заболеваемость с момента пика третьей волны, который был 12 июля (2029 заболевших), неуклонно падает. Смертность также снижается, но сегодня выросла на девять летальных случаев.

В остальном ситуация остается стабильной, мест в стационарах хватает.