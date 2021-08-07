Почти три миллиона рублей унесли из квартиры петербургского пенсионера

Дверь квартиры пенсионера вскрыли, подобрав ключи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Денег и ценностей почти на три миллиона рублей лишился петербургский пенсионер, живущий в Приморском районе. Днем 6 августа он обнаружил, что его квартиру обокрали. С чем и пришел в полицию писать заявление.

- В полицию обратился мужчина 1953 года рождения с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник проник в его квартиру по адресу Комендантский проспект, 11, путем подбора ключей к замку входной двери, и совершил кражу 2 610 000 рублей и ювелирных изделий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Весь ущерб 67-летний мужчина оценил в 2 840 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело, неизвестного ловкого домушника ищут. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.