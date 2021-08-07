Пьяный самокатчик сбил ребенка в Колпино

Новый инцидент с электросамокатами произошел в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной случай наезда электросамокатов на детей произошел в Петербурге. Днем 6 августа, в Колпинском районе города 44-летний «наездник», будучи в пьяном виде, снес 5-летнего мальчика, шедшего по тротуару.

- Около 15:15 у дома 38/17 по улице Павловская гражданин 1977 года рождения, управляя без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения (0,090мг/л) электросамокатом «Kugoo» и двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода 2016 года рождения. В результате наезда ребенок госпитализирован в Детскую городскую больницу в состоянии средней тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадину на левом плече. Ребенка оставили в больнице, а владельца самоката задержали.

Пока на него завели административное дело за нарушение правил дорожного движения - ему грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей. Также решается вопрос об уголовном наказании.

Напомним, что другого самокатчика, сбившего ребенка в парке Колпино, приговорили к общественным работам и штрафу в 200 тысяч рублей.