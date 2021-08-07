Рейс «Метеора» снова отменили с Валаама из-за трехметровых волн на Ладоге

"Метеоры" не могут попасть на Валаам и выйти с него из-за шторма на Ладожском озере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Непогода заперла на Валааме группу туристов из Петербурга. Накануне из-за непогоды они не смогли покинуть остров на теплоходе «Метеор». Путешественникам предоставили ночлег и питание за счет перевозчика - Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Но и сегодня «Метеоры» не ходят из-за штормовых волн на Ладоге.

- В связи со сложившимися погодными условиями для обеспечения безопасности пассажиров АО «СЗППК» приостановлено курсирование «Метеоров» между островом Валаам и Сортавалой. В том числе был отменен рейс «Метеора» №504 отправлением из Валаама 7 августа. В настоящий момент порывы ветра достигают до 18 метров в секунду. Высота волны на Ладожском озере - до 2,8 метров, - сообщает пресс-служба компании.

Перевозчик отмечает, что выполняет все требования МЧС по обеспечению безопасности пассажиров и непрерывно следит ха изменениями погоды. Тем туристам, кто не смог выехать с Валаама, обещают компенсировать расходы за проживание на острове. Тем, кто не смог попасть на Валаам, имея на руках билеты, вернут из стоимость.