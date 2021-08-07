Вода заливает Ладожский вокзал из-за дождя

На Ладожском вокзале образовалось свое озеро. Фото: vk.com/spb_today

Дождь, зарядивший в Петербурге с утра, пока не привел к подтоплениям на улицах города, но уже успел залить Ладожский вокзал, где вода попала в крыши внутрь задания. Видео с небольшим потопом появилось в соцсетях.

- Водопад на Ладожском вокзале, - пишут Очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по снятым кадрам, вода льет в одном из переходов. Работников вокзала, убирающих воду или же ограждений на видео не заметно.

А в комментариях петербуржцы шутят, что на вокзале образовалось свое «Ладожское озеро».

Напомним, что по прогнозу синоптиков, дождь не прекратится до завтрашнего утра. А за выходные в городе может выпасть до четверти месячной нормы осадков.