Игрок «Зенита» Малком забил победный гол в финале Олимпиады

Малком забил победный гол в финальном матче Олимпиады с Испанией. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Малком забил победный мяч в финале футбольного турнира Олимпиады в Токио. Благодаря мячу зенитовца на 108-й минуте, победителем турнира стала сборная Бразилии.

- Малком выиграл Олимпиаду в Токио вместе со сборной Бразилии, зенитовец забил победный мяч в финале. Сборная Бразилии обыграла Испанию со счетом 2:1 в финале Олимпийских игр, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Отметим, что Малком вышел на поле на замену уже в добавленное время и через 18 минут стал автором победного гола.

А что касается «Зенита», то поскольку российские футболисты на Олимпиаду не пробились, отечественный чемпионат прерывать не стали и в это же время сине-бело-голубые в третьем туре Премьер-лиги принимает в Петербурге футбольный клуб «Краснодар».