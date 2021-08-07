Кольцевой туристический маршрут по Неве начал работать в Петербурге

В центре Петербурга запустили кольцевой "Невский маршрут", Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 7 августа в Петербурге начал работу анонсированный ранее кольцевой маршрут по шести пристаням, расположенных на Неве. Он, собственно, и получил название «Невский маршрут». В основном он рассчитан на туристов, но и горожане смогут воспользоваться своеобразным речным такси.

- «Невский маршрут» состоит из семи транспортных участков и проходит через основные «туристические» причалы: на Мытнинской набережной, у Летнего сада, на Петровской набережной, на Арсенальной набережной, причал «Кунсткамера» и причал «Адмиралтейство». - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Инициаторами проекта стали Комитет по туризму и Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт Петербурга.

Полный круговой маршрут стоит 700 рублей (для взрослых и 600 - детям и льготникам), однако можно проехать любую часть, один отрезок обойдется всего в сто рублей.

На линии ежедневно, с интервалом в 30 минут, будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном, панорамными окнами и открытой палубой. Время работы: с 11:00 до 19:00, стоянка у пристани - три минуты.