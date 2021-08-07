«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Краснодар» со счетом 3:1

Азмун забил дважды в первом тайме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» ударно начал домашний матч с «Краснодаром» и уже к перерыву ведет со счетом 3:1. Мячи у сине-бело-голубых забивали Сердар Азмун (дважды) и Александр Ерохин. А вот Артем Дзюба пока не смог отличиться.

Первыми ворота соперника распечатали как раз зенитовцы. На 9-й минуте отличился Сердаор Азмун. Потом петербуржцы немного расслабились и на 21-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счет.

Но уже через 13 минут Азмун вновь вывел сине-бело-голубых вперед, а за минуту до конца первого тайма с подачи Кузяева красивый гол забил Ерохин.

Отметим, что в новом сезоне «Зенит» ни в одном официальном матче не забивал меньше трех мячей.