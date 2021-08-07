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Спорт7 августа 2021 18:06

«Зенит» после первого тайма обыгрывает «Краснодар» со счетом 3:1

Дзюба пока не забил ни одного
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Азмун забил дважды в первом тайме.

Азмун забил дважды в первом тайме.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» ударно начал домашний матч с «Краснодаром» и уже к перерыву ведет со счетом 3:1. Мячи у сине-бело-голубых забивали Сердар Азмун (дважды) и Александр Ерохин. А вот Артем Дзюба пока не смог отличиться.

Первыми ворота соперника распечатали как раз зенитовцы. На 9-й минуте отличился Сердаор Азмун. Потом петербуржцы немного расслабились и на 21-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнял счет.

Но уже через 13 минут Азмун вновь вывел сине-бело-голубых вперед, а за минуту до конца первого тайма с подачи Кузяева красивый гол забил Ерохин.

Отметим, что в новом сезоне «Зенит» ни в одном официальном матче не забивал меньше трех мячей.