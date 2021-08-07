«Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 3:2

"Зенит" не без труда обыграл "Краснодар". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Зенит» все же победил «Краснодар» и набрал три очка, хотя вторая половина встречи складывалась явно не по сценарию Сергея Семака. Если после первого тайма сине-бело-голубые уверенно вели благодаря голам Азмуна (дважды) и Ерохина, то во вторые 45 минут больше оборонялись, решив сэкономить силы.

- По игре нам не хватало эмоций, движения. Второй тайм по качеству был гораздо лучше, но пропущенный мяч добавил нервозности. В целом, очень сложный матч. Заработали три очка. Три выезда не прошли даром. Ребятам нужно отдохнуть, - заявил на послематчевой пресс-конференции рулевой «Зенита» Сергей Семак.

Теперь сине-бело-голубые будут готовиться ко второму за месяц сражению с московским «Локомотивом». Первая встреча, за суперкубок, состоявшаяся 17 июля, была выиграна «Зенитом» вчистую 3:0.

Зато к матчу 17 августа к петербургскому клубу присоединится и бразилец Малком, который стал олимпийским чемпионом игр в Токио.