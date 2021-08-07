70-летний пенсионер стрелял из винтовки по машинам в Тосно

Пенсионеру из Пенобласти грозит до семи лет за решеткой из-за стрельбы по машинам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Тосненского района задержала 70-летнего «снайпера», который решил пострелять из окна своего дома в припаркованные внизу автомобили. Один из выстрелов проделал аккуратную дырку в «Додже» соседа пенсионера. Владельцу это не понравилось и он набрал на телефоне 112.

- 6 августа в дежурную часть ГУ МВД России поступило сообщение от гражданина 1980 года рождения о том, что у дома 16 по улице Максима Горького в 10:00 неизвестный произвел выстрел из пневматической винтовки с 9 этажа и повредил его автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицией по подозрению в совершении данного преступления задержан 70-летний гражданин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дома у пенсионера стражи порядка нашли пневматическую винтовку Hatsanmod 125 с оптическим прицелом и три упаковки свинцовых пулек.

Пожилого любителя пострелять увезли в отделение, а позднее в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». За такую шалость пенсионеру грозит как крупный штраф, так и до семи лет лишения свободы.