«Зенит» объявил о покупке нападающего сборной Бразилии Клаудиньо

"Зенит" купил олимпийского чемпиона Клаудиньо. Фото: ФК "Зенит".

Петербургский «Зенит» совершил одну из самых громких сделок на российском трансферном рынке. Клуб с берегов Невы объявил о покупке бразильского нападающего Клаудио Луиса Родригеса, известного как Клаудиньо. В ближайшее время игрок, ставший вместе с Малкомом чемпионом Олимпиады в Токио, приедет в Петербург на обследование и подпишет контракт.

- Мы ожидаем, что Клаудиньо усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде, — сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, чьи слова приводи пресс-служба сине-бело-голубых.

О приобретении нового игрока выразился и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он отметил, что ему нужны классные игроки и Клаудиньо один из таких. Но за пределами Бразилии он не играл, поэтому надо смотреть а его форму и то, как он адаптируется к российскому чемпионату.

Отметим, что новому игроку «Зенита» 24 года. За свой последний клуб «Ред Булл Брагантино» он провел 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.