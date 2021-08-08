Последние новости в Санкт-Петербурге на 8 августа 2021 года: проливной дождь, золото и серебро Олимпиады, шторм на Ладожском озере и «переход смерти» на Туристской

Погода остается главной темой для обсуждения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру воскресенья, 8 августа 2021 года. Главным событием последних двух недель, конечно же, остается Олимпиада в Токио. Минувшая суббота принесла и радости и огорчения. Так, женская вотерпольная сборная, составленная наполовину из спортсменок киришского «Кинефа», проиграла в матче за бронзу венгеркам.

Драматичным получился и финальный матч мужского волейбольного турнира. Нашим не хватило лишь немного, чтобы повторить подвиг полуфинала, где были повержены грозные бразильцы. В это раз, увы, сильнее были французы. У россиян, в том числе трех петербуржцев, лишь «серебро».

Зато девушки-синхронистки не подкачали и стали чемпионками в командных соревнованиях. Среди них и уроженка Гатчины Светлана Колесниченко.

Второй заметной темой стала погода, а точнее дождь, зарядивший с утра и накрывший Петербург вместе с Ленобластью. К подтоплениям это пока не привело, но настроение подпортило. А на Ладоге вообще разыгрался шторм, из-за чего второй день с Валаама не ходят «Метеоры». Туристы сидят а острове и ждут у моря погоды.

Зато призрачный свет надежды забрезжил у жителей Приморского района. Губернатор Петербурга приехал туда во время рабочего объезда и пообещал решить проблему ж/д «перехода смерти» на Туристской, где погибли восемь человек. Правда, пока строительство подземного перехода остается под большим вопросом.