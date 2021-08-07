МЧС предупреждает о ливнях с грозами в Ленобласти 8 августа

Грозы прогремят в Ленобласти 8 августа. Но преимущественно ночью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о новом ударе стихии, который надвигается на регион. В воскресенье, 8 августа, синоптики обещают не только продолжение ливней, но и грозы, которых не было в субботу.

- Ночью и утром в большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства со ссылкой на данные гидрометцентра.

А вот в Петербурге погода будет получше. Ночью синоптики также обещают сильные дожди, но ближе к обеду осадки станут кратковременными, выглянет солнце, а воздух прогреется до +21...+23 градусов. Сильного ветра не ожидается.

В понедельник в городе будет почти такая де погода, но термометры покажут до +25 градусов.