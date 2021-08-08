Месячная норма осадков выпала в Петербурге за начало августа

Первая неделя августа была очень дождливой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август начался в Петербурге с дождей. И уже за первую неделю месяца в городе успела выпасть месячная норма осадков. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Как и ожидалось, в отличие от июня и июля, последний летний месяц в Санкт-Петербурге оказался богат на дожди. Уже его первая неделя принесла в осадкомеры метеорологов 99 мм небесной влаги, что составляет 122% от месячной нормы августа», - написал Михаил Леус. - «При этом только в минувшую субботу в городе на Неве выпало 31 мм дождей, это второе значение по суточному количеству осадков в этом месяце, после 3 августа, когда выпало 42 мм».

К слову, на ближайшее время дожди отпустят Северную столицу. В воскресенье, 8 августа, существенных осадков не ожидается. Тоже самое можно сказать и о начале рабочей недели. А вот во второй ее части, по словам Леуса, «Северную столицу ждет очередное пополнение водных запасов».