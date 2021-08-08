Более 1,1 млн петербуржцев привились от коронавируса

Петербуржцы продолжают прививаться от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге по-прежнему идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на утро воскресенья, 8 августа, в городе полностью завершили прививочный цикл уже 1 129 738 человек. Такое количество человек поставили обе необходимые дозы вакцины. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 366 738 петербуржцев. Напомним, что в Петербурге уже доступна прививка «Спутник Лайт», которая требует введения лишь одной инъекции. Этой вакциной за пятницу, 6 августа, привились 5 778 человек. Всего в последний рабочий день недели на первичную вакцинацию от коронавируса пришли 7 448 человек, а на вторичную - 23 767. Таким образом, за сутки общее число сделанных инъекций составило 31 434.