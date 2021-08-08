Еще 1907 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге еще 1907 новых случаев коронавируса за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 1 907 случаев заражения коронавирусом. Такие данные на утро воскресенья, 8 августа, приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Отметим, что с начала месяца ежедневное количество выявленных случаев заболевания держится примерно на одном и том же уровне – в районе 1900 заболевших. Общее число заболевших коронавирусом в городе на Неве за все время пандемии на сегодня составляет 543 998 человек.

К сожалению, не обошлась ежедневная статистика без летальных случаев с COVID-19. За сутки в Петербурге зафиксировали еще 45 смертей. Общее их число за время пандемии в городе - 19 668.

Что касается Ленинградской области, там за сутки еще 235 новых случаев «ковида» и 16 новых смертей. Всего за время пандемии в регионе - 57 983 заболевших и 2 218 летальных случаев.