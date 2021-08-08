Уникальный сенсорный сад для детей с ментальными нарушениями открыли в Петергофе

В Петергофе в детском доме-интернате №1 появился уникальный сенсорный сад. Фото: gov.spb.ru

В воскресенье, 8 августа, в Петергофе торжественно открыли сенсорный сад для реабилитации детей с ментальными нарушениями. Такое терапевтическое пространство в Петербурге первое, сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, который принял участие в церемонии.

- Особенность этого проекта не только в том, что это первый в городе сенсорный сад для реабилитации особенных детей. Здесь смогут заниматься более 300 воспитанников детского дома-интерната. Важно, что он реализован благодаря объединению усилий государственного учреждения, социально ориентированного бизнеса и волонтеров в интересах детей, - отметил вице-губернатор.

Сенсорный сад представляет собой пространство-конструктор, разработанное специально психологами и методологами.

- Полезный эффект достигается за счет тактильных ощущений при касании различных природных поверхностей и развитии навыков ухода за растениями. Также сенсорный сад может использоваться для игровой психотерапии, - добавляют в аппарате вице-губернатора.

Сенсорный сад появился в детском доме-интернате №1. Учреждение объединяет детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья и центр социальной и трудовой реабилитации для совершеннолетних инвалидов.