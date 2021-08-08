Человеческие останки нашли в палатке в лесу Курортного района Петербурга

В Курортном районе нашли палатку с человеческими останками. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Курортном районе Петербурга 40-летняя женщина случайно сделала страшную находку. Утром в субботу, 7 августа, в лесном массиве она наткнулась на человеческие останки, которые лежали в палатке. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, об этом женщина тут же заявила в полицию.

Палатка с разными частями человеческого скелета стояла в лесном массиве буквально в двухстах метрах от домов по одной из улиц Зеленогорска. Как выяснили специалисты, давность останков составляет около полутора лет. Сейчас они направлены в морг на исследование. Подробностей о том, что произошло в лесу Курортного района, пока нет.