Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2021 15:12

Человеческие останки нашли в палатке в лесу Курортного района Петербурга

По предварительным данным, им около полутора лет
Евгения МОСКВИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Курортном районе нашли палатку с человеческими останками.

В Курортном районе нашли палатку с человеческими останками.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Курортном районе Петербурга 40-летняя женщина случайно сделала страшную находку. Утром в субботу, 7 августа, в лесном массиве она наткнулась на человеческие останки, которые лежали в палатке. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, об этом женщина тут же заявила в полицию.

Палатка с разными частями человеческого скелета стояла в лесном массиве буквально в двухстах метрах от домов по одной из улиц Зеленогорска. Как выяснили специалисты, давность останков составляет около полутора лет. Сейчас они направлены в морг на исследование. Подробностей о том, что произошло в лесу Курортного района, пока нет.