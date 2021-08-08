«Зенит» смял «Краснодар» в главном Winline Derby этого лета. Фото: Инстаграм ФК "Краснодар".

Вечером 7 августа в Санкт-Петербурге было по-настоящему жарко. Здесь в центральном Winline Derby этого лета сошлись «Зенит» и «Краснодар». Хозяева начали сезон с двух побед на выезде, а гости потерпели обидное поражение дома, уступив «Химкам» (0:1).

Последнее Winline Derby между «Зенитом» и «Краснодаром» подарило болельщикам красочное зрелище. Игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:2.

Перед игрой с «Зенитом» «Краснодар» выписал из «Локомотива» Гжегожа Крыховяка. Самый стильный футболист РПЛ на Кубань неделю назад. За семь дней поляк успел пройти курс от новичка до игрока основы и стал еще одной звездой главного Winline Derby этого лета.

Фото: Инстаграм ФК "Краснодар".

Футболисты «Зенита» изменений в составе «Краснодара» не заметили. Они открыли счет уже на 9-й минуте. Отличился Сердар Азмун. Пока за иранского форварда бьются ведущие топ-клубы Европы, он зажигает в РПЛ.

У Эдуарда Сперцяна звездного статуса еще нет. Он только осваивается в основном составе «быков». Но именно нападающий сборной Армении забил ответный гол в ворота «Зенита». Только судья его отменил – форвард был в офсайде перед ударом.

Джон Кордоба – еще одна новая звезда РПЛ. Он переехал в Россию из Бундеслиги и уже забил два мяча. Причем второй гол пришелся как раз на игру с «Зенитом». На 24-й минуте нападающий сравнял счет в матче – 1:1.

Фото: Инстаграм ФК "Краснодар".

Спустя 10 минут вновь вывел хозяев вперед Сердар Азмун. Он забил второй мяч и вклинился в гонку лучших бомбардиров РПЛ. В прошлом сезоне иранцу не хватило всего одного мяча до этого звания.

Затем развил успех «Зенита» Александр Ерохин. Экс-форвард «Краснодара» уже второй тур подряд не щадит бывшие клубы. Неделю назад он забил два мяча «Ростову», а теперь не пожалел «Краснодар».

После перерыва ситуация на поле изменилась. Инициатива уже перешла к «быкам». Они создали сразу несколько опасных моментов. По разу упустили шансы забить Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Зато был точен Урош Спайич. Защитник «Краснодара» вернулся в клуб после годового вояжа в Голландию и сразу забил чемпиону.

Только гол сербского защитника не спас «Краснодар» от поражения. «Зенит» побеждает в главном Winline Derby этого лета, а «Краснодар» терпит второе подряд поражение в Премьер-Лиге.