МЧС предупреждает петербуржцев о тумане в понедельник

В Петербурге ожидается туман. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром и в ночь на понедельник, 9 августа, в Петербурге ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Особое внимание на ухудшение погодных условий стоит обратить автомобилистам. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок водителям, если это возможно.

- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - сообщают в пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В МЧС также напоминают о требовании ехать со включенными габаритными огнями, фарами ближнего света или противотуманными фарами. А вот включать дальний свет фар, напротив, категорически запрещается.