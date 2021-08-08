Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 августа 2021 18:14

МЧС предупреждает петербуржцев о тумане в понедельник

Утром 9 августа стоит быть особенно внимательными автомобилистам
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге ожидается туман.

В Петербурге ожидается туман.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром и в ночь на понедельник, 9 августа, в Петербурге ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на прогноз синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Особое внимание на ухудшение погодных условий стоит обратить автомобилистам. Спасатели рекомендуют отказаться от поездок водителям, если это возможно.

- Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима, - сообщают в пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В МЧС также напоминают о требовании ехать со включенными габаритными огнями, фарами ближнего света или противотуманными фарами. А вот включать дальний свет фар, напротив, категорически запрещается.