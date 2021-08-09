Без осадков днем и до +25 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 9 августа

Погода в начале недели будет радовать. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теплая погода возвращается в Петербург, по крайней мере, на несколько дней. Уже в воскресенье в городе можно было гулять в футболке, а в наступивший понедельник будет еще жарче. И дожди, по словам синоптиков, настроение никому не испортят.

- 9 августа в Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман, дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха составит +23…+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Такая же приятная погода сохранится и на вторник. 10 августа будет без осадков и преимущественно солнечно, воздух прогреется до +24 градусов. А вот в среду уже возможны дожди и грозы, причем в дневное время. Но на температурном фоне это не скажется – только по ощущениям – термометры покажут до +24 градусов.