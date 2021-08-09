9 августа отмечается годовщина окончания битвы за Ленинград

Памятник блокадным водителям в деревне Кобона - одно множества из напоминаний о Ленинградской битве. Фото: Администрация ЛО

9 августа – одна из самых значимых дат в истории Великой отечественной войны. Именно в этот день в 1944 году была окончена битва за Ленинград – самая продолжительная за всю войну. Она длилась более трех лет и унесла сотни тысяч жизней защитников города и самих ленинградцев.

- Период с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года наполнен ожесточенными сражениями за Ленинград на огромной территории Северо-Запада нашей страны. Бои шли на псковской и новгородской землях, в Эстонии, Карелии, в Калининской области, в Ленинградской области, на подступах к блокадному городу, - напоминает пресс-служба городской администрации.

Осажденный город защищали бойцы Ленинградского, Волховского, Карельского, и других фронтов, моряки Балтийского флота, Ладожской, Онежской и Чудской флотилий и бившие врага в лесах партизаны.

После полного снятия блокады прошло еще много месяцев, прежде чем фашисты были отброшены от города. 12 февраля была освобождена Луга, 20 июня – Выборг, 28-29 июня – Петрозаводск, 23 июля – Псков.

А сама Ленинградская битва закончилась с победным завершением Выборгско-Петрозаводской операции. В этом году будут отмечать 77 лет с этого памятного дня. В городе возложат цветы к монументам защитников Ленинграда и жертв военного времени.