Все круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменены до конца 2021 года

"Принцесса Анастасия" не пойдет в круизы из Петербурга до конца года. Фото: Moby Spl

И в этом году петербуржцы не смогут порадовать себя круизом на пароме «Принцесса Анастасия». Из-за действующих в мире карантинных ограничений, руководство паромного оператора Moby Spl приняло решение отменить все возможные даже лишь в теории круизы до конца года.

- Пока в соответствии с постановлением работают только аэропорты, а морские пункты пропуска пока — нет. В этом году рейсов на пароме никаких не будет, - приводят слова гендиректора Moby St. Peter Line Сергея Котенева «Невские новости».

Отметим, что в середине июля паромный оператор уже продлевал отмену круизов до октября, а теперь сроки сдвинулись еще дальше.

Напомним, что «Принцесса Анастасия» не выходит в море с середины ноября 2019 года. Тогда, во время рейса из Стогкольма, на судне возникли технические проблемы. Паром отправился на ремонт, который затянулся. А потом мир накрыла пандемия коронавируса и границы были закрыты.