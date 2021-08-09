Элитный Range Rover расписали краской в Левашово за кривую парковку

Дорогой джип расписали краской в Левашово. Фото: vk.com/spb_today

Неудачная парковка, личная месть или баловство школьников, так или иначе, но владельцу элитного внедорожника Range Rover теперь долго придется отмывать свою машину от краски. Автомобиль расписали от колес до крыши. Видео с результатами работы «художников» сняли местные жители.

- В Левашово кому-то будет сюрприз. Кто-то оставил машину в плохом месте. Когда придет за ней, наверное обрадуется, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме краски, у джипа пробито минимум одно колесо. Было это причиной, почему машину бросили наискосок на въезде, или же покрышку порезали народные мстители, неизвестно.

- А могли ведь и сжечь, - отмечают в комментариях добросердечные петербуржцы.

А другие пишут, что эта «бесплатная аэрография» легко снимается, так как краска водорастворимая.