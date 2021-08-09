Полиция накрыла в Петербурге группу телефонных мошенников, которыми руководила 21-летняя красавица-студентка

21-летнюю студентку подозревают в организации мошеннической группы. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургские полицейские пресекли деятельность крупной группы мошенников с Украины, которые обманывали горожан, звоня им под видом работников банка. На счету злоумышленников десятки эпизодов, а руководила петербургской «ячейкой», по версии следствия, 21-летняя студентка-красавица.

- Группой отдела по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны трое участников преступной группы от 20 до 27 лет. Задержанные изобличены в том, что в период с января 2021 года, действуя совместно и по предварительному сговору, совершали хищения денежных средств с банковских счетов граждан. 21-летняя женщина-организатор преступного сообщества совместно с неустановленными лицами осуществляли обзвон граждан с подменных номеров, представляясь сотрудниками безопасности банков, - сообщает пресс-служба Главка.

По данным следствия, доказано не менее 50 эпизодов мошенничества, а ущерб составил свыше семи миллионов рублей.

Сама девушка, которую в полиции считают организатором, от своей роли «главаря» открещивается и во всем сотрудничает со следствием. Ей и подельникам грозит до пяти лет лишения свет свободы. Расследование дела продолжается.