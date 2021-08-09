Столпотворение произошло в ТЦ «МЕГА-Дыбенко» в минувшие выходные

Очереди стояли в "МЕГЕ"-Дыбенко в минувшие выходные. Фото: vk.com/piteronline24

Огромные очереди были замечены в минувшие выходные в торговом комплексе «МЕГА-Дыбенко». Столпотворение было вызвано как одновременным желанием петербуржцев отправиться на шопинг, так и ограничением на вход, которое пришлось ввести из-за первой причины.

- В «МЕГА Дыбенко» сегодня нереальные очереди. Так что... если вы собрались за покупками, лучше отложить эту идею, - писали в минувшие выходные в паблике «Санкт-Петербург афиша, новости, события» поехавшие в ТЦ горожане.

Судя по кадрам, очередь на вход в «МЕГУ» растянулась на половину подземной парковки. Людей запускали внутрь партиями, а остальным приходилось ждать, пока охрана разрешит пройти. Разумеется, было множество недовольных, но сотрудники «МЕГИ» оправдывали происходящее санитарными мерами.