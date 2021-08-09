Еще 24 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» прибыли в Петербург

Новая партия "Спутника Лайт" прибыла в Петербург. Фото: gov.spb.ru

Новая партия вакцины «Спутник Лайт» поставлена в Петербург. На главную Фармацевтическую базу города привезли 24 тысячи доз препарата. Пока ее оформляют, но уже в ближайшие дни вакцину начнут развозить по прививочным пунктам.

- Вакцина поступает в Петербург регулярно. Работает порядка 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета, - отметил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба губернатора.

Напомним, что «Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, то есть для приобретения иммунитета требуется один укол, а не два. При этом специалисты отмечают, что при вакцинации двухкомпонентным препаратом, как, например «Спутник V», степень защищенности будет выше.