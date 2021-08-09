Директора петербургского центра помощи бездомным и безработным зарезала одна из постоялиц

Женщина из центра помощи бездомным и безработным зарезала директора приюта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавая трагедия развернулась в минувшие выходные в Центре оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Забота» на улице Зины Портновой, 26. Вечером субботы здесь был зарезан директор центра, а одна из постоялиц получила ножевые ранения.

- 8 августа в 21:35 поступило сообщение от женщины о том, что ее мужа ранили ножом. Прибывшим на место происшествия полицейскими установлено, что по адресу находится рабочий дом ООО «Забота», где около 21:30, во время внезапно возникшего конфликта, женщина 1977 года рождения, неработающая, проживающая в указанном адресе, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанесла ножевое ранение в область груди мужчина 1974 года рождения, руководителю ООО «Забота», в результате которого он скончался на месте происшествия, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Кроме того, женщина успела ранить в грудь одну из постоялиц. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии госпитализировали в одну из больниц города.

Нападавшую задержали. Как оказалось, она уже была судима за умышленное нанесения тяжких телесных повреждений. Теперь 44-летнюю петербурженке грозит 15-летний срок за убийство.