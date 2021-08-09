Петербург в топ городов России по зарплатному неравенству

"Бедные" петербуржцы получают в 13 раз меньше "богатых". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург, вслед за Москвой, стал одним из городов России, в которых велика степень так называемого зарплатного неравенства, когда различия в доходах исчисляются десятками раз. Речь не об олигархах и нищих, а о тех, кто получает зарплату в рамках одной компании, к примеру. За основу брались усредненные цифры.

- В Петербурге зарплаты самых низкооплачиваемых (16,6 тысячи рублей) и высокооплачиваемых (211,5 тысяч рублей) различаются в 12,7 раза, - пишет ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Для сравнения, в столице минимальная зарплата «на руки» составляет около 20 тысяч рублей, а «потолок» - 357,5 тысяч. То есть почти в 18 раз больше.

Третье место в рейтинге осталось за Подмосковьем (14,4 тысячи против 173,1 тысячи рублей и разница в 12 раз). А менее всего несправедливость заметна в Тыве, где минимум составляет 16,3 тысячи рублей против 95,6 тысячи рублей у наиболее высокооплачиваемых работников. Разница - 5,9 раза.