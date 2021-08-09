Сергей Шнуров не поддержал кандидата в депутаты Татьяну Буланову

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Сергей Шнуров посвятил очередное стихотворение Татьяне Булановой, которая решила стать депутатом ЗакСа. Звезда ретро накануне опубликовала обращение помочь восстановить закон и вернуть надбавку петербургским пенсионерам. Лидер «Ленинграда» поддержал идею, но не поддержал желание певицы становиться народным избранником. Свое недовольство музыкант выразил в стихотворении.

В избирательном забились кураже.

Что Панфилова? Как без усов Беглов.

Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов.

Он утонет, как подлодка Курск.

Ты в смятении, что видно по лицу.

Выбрали они давно тот курс,

Движутся на полном к ****.

Ты в игре, что непонятно Тане,

Правил даже и вблизи не видно.

А *** и так, и так настанет.

А за Питер, да, до слез обидно.

Напомним, Татьяна Буланова баллотируется от партии «Родина» в Калининском районе в Законодательное собрание. Также она идет на выборы в Государственную думу в округе 212 от Петербурга. Накануне звезда похвасталась в Instagram тем, что ее официально зарегистрировали как кандидата.