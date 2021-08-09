Рейды по мигрантам-нарушителям прошли в хостелах Петербурга

Полиция провела рейды по хостелам с мигрантами. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Очередные рейды по поиску мигрантов, находящихся в Петербурге незаконно, провели в минувшие выходные полицейские города на Неве. По результатам рейдов было заведено четыре уголовных дела за фиктивную регистрацию приезжих

- В хостелах в Центральном, Невском и Колпинском районах города было выявлено фактическое несоответствие количества мест для размещения постояльцев и зарегистрированных там граждан. Последних подчас было в два раза больше, чем реальное количество мест для размещения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге 15 мигрантов уехали в полицию, где на них были составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства. А вот на хозяев хостелов возбудили четыре уже уголовных дела по статье «фиктивная постановка на учет». Им грозит как крупный штраф, так и принудительные работы.