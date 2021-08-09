В Ленобласти назначили нового главу комитета по обращению с отходами

Ранее Анастасия Кузнецова занимала зампредседателя комитета Госжилнадзора региона. Фото: ВКонтакте / gilnadzor_lo2020

В администрации Ленинградской области объявили, кто стал новым главой комитета по обращению с отходами. С 9 июля в должность вступает Анастасия Кузнецова, которая ранее была зампредседателя комитета Госжилнадзора региона.

Отметим, комитет отвечает за систему сбора, транспортировки и переработки всех отходов, а также работу регионального оператора.

В правительстве Ленобласти объявили еще о двух кадровых перестановках.

- И.о зампреда правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ назначен Евгений Барановский. Ранее работал заместителем председателя комитета по строительству в правительстве Петербурга. Сегодняшним распоряжением он введен в состав правительства Ленобласти, - отметили там.

Михаил Москвин остается в составе правительства Ленобласти, но в новом качестве – руководителя представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве России.