Висящий на перилах труп нашли у магазина «Коптилка» Волхове

Полиция выясняет причины гибели мужчины в Волхове. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные ораны Волховского района Ленобласти разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, чье тело было найдено висящим неподалеку от магазина «Коптилка», что на улице Профсоюзов в Волхове.

- 8 августа в Дежурную часть полиции поступил телефонный звонок от женщины, проживающей на улице Коммунаров о том, что к ней пришла мать и рассказала, что возле магазина «Коптилка» на перилах висит мужчина, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На каких именно перилах висел погибший, женщина не уточнила. Учитывая, что рядом нет моста, это мог быть или турник или перекладина для выбивания ковров.

Известно, что погибшему на вид было около 40 лет. Сейчас тело направлено в морг, точные причины и обстоятельства смерти устанавливают следователи. По факту ЧП ведется проверка.