«Роснефть» развивает автотуризм в Ленобласти и Карелии

Заправить автомобиль и быстро перекусить на АЗС «Роснефти». Фото: «Роснефть».

В самом сердце Санкт-Петербурга и на федеральной трассе на пути к Республике Карелия «Роснефть» представила передвижные кафе, которые разместились на заправочных станциях. Главная идея - мобильность, во время заправки автомобиля водитель и его попутчики смогут вкусно перекусить - при этом значительно сэкономив время. Еда готовится на глазах у клиентов. При этом используется мощное электрооборудование, позволяющее быстро и качественно приготавливать различные блюда. Для тех, кто желает сэкономить ещё больше времени - на теплых витринах представлена свежая выпечка. В придачу можно приобрести кофе, чай или прохладные напитки.

Ассортимент блюд в кафе на колесах поражает своим разнообразием: от куриных крылышек и картофеля фри до гамбургеров и фрикаделек. С таким обширным меню удастся накормить как взрослого, так и ребенка. Сами фудтраки разделены на две секции, что позволяет избежать очередей и соблюдать социальную дистанцию.

Уникальность фудтраков от «Роснефти» в том, что на АЗС создана комфортная среда для полноценного отдыха в дороге, пополнения и перезарядки энергии клиентов, в своем роде предоставление дружеского семейного сервиса.

- В одном месте можно заправить автомобиль и сразу перекусить, взять еду с собой, существенно сэкономив время. Такие проекты поспособствуют развитию автотуризма в регионе, - отметил один из первых посетителей фудтрака на АЗС «Роснефти».

На сегодняшний день фудтрака два, планируется, что работать они будут круглый год с периодическим перемещением по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, чтобы охватить наиболее популярные у автомобилистов и автотуристов точки. При этом кафе на колесах будут участвовать и на различных выездных мероприятиях.