60-летний немецкий профессор прилетел в Петербург, чтобы увидеть малыша от 58-летней жены

60-летний папа впервые смог приехать в Петербург с момента рождения малыша. Фото: "Петербургский дневник" / Мария Кононова

60-летний профессор из Германии все-таки смог прилететь в Петербург, чтобы увидеть сына. Малыша 4,5 месяца назад родила его 58-летняя жена, сотрудница Политехнического университета. Для обоих ребенок стал первым.

- Наш папа приехал 8 августа с двумя ПЦР-тестами прямым рейсом из Мюнхена. Сыночек очень ждал с самого утра своего папочку и сразу обнял его на пороге дома. Муж был счастлив, сказал, что бабушка в Германии отказывается умирать, пока не встретится с внуком, - рассказала газете «Петербургский дневник» счастливая мама Мария Кононова.

Отметим, что родить ребенка в таком возрасте оказалось непросто. Супруги прибегли к помощи ЭКО - экстракорпорального оплодотворения, а появился малыш на свет путем кесарева сечения.

Зато сейчас он здоров и полон сил, также, как и его родители.