Полиция ищет мужчину, который ворвался на территорию детского сада в Кудрово

Полиция ищет мужчину, залезшего в детский садик в Кудрово. Фото: СОЦСЕТИ

Наряды полиции Всеволожского района Ленобласти , а также Невского района Петербурга ищут мужчину, который днем ворвался на территорию частного детского сада «Маленькая страна», расположенного на Европейском проспекте в Кудрово.

- 9 августа в 14:30 в полицию поступило сообщение, что на территорию детского сада через забор проник неизвестный мужчина. Заметив охранника детского сада, он скрылся. Все наружные наряды полиции ориентированы на его розыск и задержание, - сообщает пресс-служба Главка.

По словам работников садика, ножа в руках мужчины, о котором сообщали очевидцы, о ни не видели. Сам нарушитель спокойствия мог спасаться бегством от преследователей и поэтому залез на крышу одной из веранд садика.

Дети в этот момент спали и ничего не заметили. На место прибыла охрана и полиция, но неизвестный успел скрыться. В результате инцидента никто не пострадал.